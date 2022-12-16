Глава Новокузнецка опроверг пожар в одной из школ

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опроверг информацию, распространяемую в соцсетях и ряде СМИ, о пожаре в школе №31.

Сегодня местные жители сообщили в городских пабликах об эвакуации детей и педагогов из здания школы и предположили, что причиной этого стало возгорание. При этом никто из очевидцев огня не видел.

Мэр Новокузнецка назвал информацию о пожаре ложной и объяснил, почему на самом деле детей вывели из школы.

- Официально заявляю, что сегодня в 9.00 на электронную почту поступило сообщение о минировании. Руководством школы было принято решение об эвакуации всех учеников, - написал Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Оперативные службы провели обследование здания и не обнаружили никаких подозрительных вещей. После этого дети вернулись к занятиям, сейчас школа работает в штатном режиме.

Глава Новокузнецка напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена административная ответственность.