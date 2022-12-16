РСХБ вручил премии AgroCode Awards лучшим агротех-стартапам

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Награждение второй всероссийской премией AgroCode Awards 2022 за разработку инновационных агротех-решений состоялось в Москве 15 декабря.

В состав жюри вошли представители Россельхозбанка, Русагро, Таргет Агро, Уралхим Инновация, Иннополиса, ЛАНИТ-Интеграция, ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и другие.

Проект «Агросигнал.Управление» победил в номинации «Цифровизация года». С его помощью можно уменьшить влияние человеческого фактора в производстве. Идея Эко продукт, которая позволяет производить белок из семян подсолнечника, победила в номинации «Еда будущего». Проект FlySeeAgro, заменяющий пестициды энтомофагами, - лучший в номинации «Своя технология». Гендиректор GALAD Green Line Владислав Терехов, автор 7 патентов о светотехнике забрал награду номинации «Лидер года». Проект Terroir Concept, улучшающий выбор сорта винограда для определенной местности, победил в номинации «Запуск года». А в «Идее года» стала лучшей компания ЭРлаб с проектом робота-ровера для мониторинга, опрыскивания и механической прополки.

Спецприз жюри «За вклад в агротех» выиграл проект KSITEST, в рамках которого создали платформу для оценки генетического потенциала свиней и уже отобрали пробы для генотипирования.

- Цифровизация в стране идет семимильными шагами, и количество интересных агротех проектов увеличивается год от года. Мы стараемся всех сблизить, чтобы произошла диффузия цифровых сервисов между крупными агрохолдингами и фермерскими хозяйствами. Мы все сейчас участвуем в процессе рождения будущего нашего АПК, - говорит замдиректора Центра развития финансовых технологий РСХБ Любовь Любаева.

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