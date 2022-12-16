В Кемерове женщина сбила пятилетнего мальчика, чтобы не наехать на другого ребенка

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове осудили 54-летнюю автомобилистку, которая сбила ребенка. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел летом в одном из дворов в Заводском районе. Двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris, женщина увидела ребенка, который неожиданно выбежал на дорогу. Чтобы уйти от столкновения с ним, автомобилистка резко вывернула руль в сторону и наехала на тротуар – а там в это время находился другой ребенок. Пятилетний мальчик пострадал и был госпитализирован. Полученные им травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Суд признал кемеровчанку виновной в нарушеним правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и приговорил к двум годам ограничения свободы.