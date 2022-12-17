Кузбассовцы смогут по телефону задать вопросы министрам c 19 по 23 декабря

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбассовцы смогут напрямую связаться с руководителями исполнительных органов государственной власти Кузбасса c 19 по 23 декабря текущего года. Администрация правительства региона отмечает, что оставить обращения можно по телефонам прямой линии с 15.00 до 17.00, кроме вторника 20 декабря - в этот день звонки принимаются с 15.00 до 16.00.

19 декабря, в понедельник, будет принимать вопросы жителей региона Евгений Евгеньевич Рюмин - начальник департамента административных органов администрации правительства Кузбасса. Ему можно позвонить по телефону 8 (3842) 36-52-8.

20 декабря, во вторник, можно обратиться к Антону Александровичу Пятовскому - зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам образования и науки - по телефону 8 (3842) 58-51-71.

В среду, 21 декабря, примет обращения жителей региона Елена Геннадьевна Федюнина - министр соцзащиты населения Кузбасса, ее телефон - 8 (3842) 75-85-85.

В этот же день можно будет позвонить Дмитрию Евгеньевичу Беглову, министру здравоохранения Кузбасса. Телефон 8 (3842) 36-42-84.

В четверг, 22 декабря, можно позвонить Константину Владимировичу Пытченко - министру экономического развития Кузбасса - по телефону 8 (3842) 58-72-67.

23 декабря, в пятницу, будет общаться с гражданами Дмитрий Владимирович Малюта - председатель региональной энергетической комиссии Кузбасса. Телефон для приема обращений - 8 (3842) 36-08-30.