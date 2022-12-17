Стала известна точная дата открытия новой больницы в Междуреченске

Фото: АПК.

Вчера, 16 декабря, губернатор посетил строящийся больничный комплекс в Междуреченске. Открыть его планируют 10 февраля.

Комплекс входит в программу социально-экономического развития области, и на него выделили больше 2,7 млрд рублей. На месте 30-летнего долгостроя теперь современная клиника, рассчитанная на 800 пациентов за смену и на 186 койко-мест. Также сюда смогут привозить на лечение людей из других территорий, не только из Междуреченска.

Больница почти готова. Сейчас идет сборка медицинского оборудования - всего 224 наименования, а также пусконаладочные работы по инженерным системам. Отмечается, что детская и взрослая поликлиники находятся в одном здании, но с разными входами - пересекаться они не будут.