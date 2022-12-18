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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 5:02

В Новокузнецке задержали пиромана, совершившего пять поджогов

23-летний парень поджигал дома и постройки ради развлечения
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Новокузнечанин подпалил баню соседа ради желания посмотреть на большой костер.

Новокузнечанин подпалил баню соседа ради желания посмотреть на большой костер.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После одного из пожаров в Орджоникидзевском районе Новокузнецка специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог и сообщили об этом в полицию. Подозреваемого нашли и задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий — им оказался 23-летний сосед хозяина сгоревшей бани.

Мало того, в ходе допроса полицейские выяснили, что задержанный — настоящий пироман! Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, молодой человек признался в целой серии поджогов: помимо соседской бани, по его вине сгорели два заброшенных дома и два жилых, один из которых он обворовал и решил скрыть следы преступления, а хозяева второго отказали ему в аренде. Все остальные пожары он устраивал ради развлечения, желания посмотреть на «большой костер». К слову, все поджоги он совершил, будучи пьяным.

В настоящее время устанавливается ущерб, причиненный потерпевшим. Кроме того, его ждет психиатрическая экспертиза, и если она покажет, что новокузнечанин вменяем, то ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества.