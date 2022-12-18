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НовостиОбщество18 декабря 2022 8:57

Власти Кузбасса хотят соединить прямой дорогой Шерегеш и Междуреченск

Связать два населенных пункта планируют в рамках создания единого спортивно-туристического кластера из горнолыжных курортов
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
После появления дороги время в пути между курортами сократится более чем в два раза.

После появления дороги время в пути между курортами сократится более чем в два раза.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Власти Кузбасса задумались о строительстве прямой дороги между Шерегешем и Междуреченском». Об этом стало известно во время рабочего визита главы региона Сергея Цивилева в Междуреченск. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, строительство дороги планируется в рамках создания единого спортивно-туристического кластера «Междуреченск-Шерегеш». Горнолыжные курорты расположены на одной горной гряде и обладают рядом эксклюзивных преимуществ, поэтому работая в едином пространстве смогут привлечь больше туристов.

Новая дорога, протяженность которой составит около ста километров, позволит добраться с одного курорта до другого в течение двух часов, тогда как сейчас доехать из Междуреченска в Шерегеш можно лишь через Новокузнецк по дорогам общего пользования. В общей сложности протяженность маршрута составляет 242 километра и время в пути без остановок составляет четыре с половиной часа.