Власти Кузбасса хотят соединить прямой дорогой Шерегеш и Междуреченск

После появления дороги время в пути между курортами сократится более чем в два раза. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Власти Кузбасса задумались о строительстве прямой дороги между Шерегешем и Междуреченском». Об этом стало известно во время рабочего визита главы региона Сергея Цивилева в Междуреченск. Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, строительство дороги планируется в рамках создания единого спортивно-туристического кластера «Междуреченск-Шерегеш». Горнолыжные курорты расположены на одной горной гряде и обладают рядом эксклюзивных преимуществ, поэтому работая в едином пространстве смогут привлечь больше туристов.

Новая дорога, протяженность которой составит около ста километров, позволит добраться с одного курорта до другого в течение двух часов, тогда как сейчас доехать из Междуреченска в Шерегеш можно лишь через Новокузнецк по дорогам общего пользования. В общей сложности протяженность маршрута составляет 242 километра и время в пути без остановок составляет четыре с половиной часа.