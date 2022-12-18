Кузбассовцы мечтают в новом году об устройстве личной жизни, времени для хобби и самообразовании

В преддверии нового года многие строят планы, что хотели бы поменять в своей жизни. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Опрос о мечтах кузбассовцев на 2023 год провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Выбирать можно было несколько вариантов, поэтому результаты оказались следующими:

- 29% опрошенных в новом году хотят наладить личную жизнь;

- 27% респондентов хотят больше тратить времени на свое хобби и увлечения;

- по 25% мечтают заняться своим образованием и уделять больше внимания близким;

- по 22% из числа ответивших желают сменить место жительства и заняться спортом;

- 18% хотят сделать ремонт в своем жилье;

- 17 % жаждут больше отдыхать;

- 15% хотят изменить свой взгляд на происходящее в мире;

-14% мечтают отказаться от вредных привычек;

- по 13% респондентов хотят начать правильно питаться и заняться изучением иностранного языка;

- 9% хотят сменить круг друзей;

А еще 6% опрошенных не строят никаких планов на будущий год, потому что их все устраивает в своей жизни и они хотят, чтобы все оставалось как есть.

Аналитики сервиса отметили, что люди с доходами выше 80 тысяч рублей в месяц чаще выбирали варианты с выделением времени на хобби, спорт и изучение иностранного языка, а также отказ от вредных привычек.