Кузбассовцы мечтают в новом году об устройстве личной жизни, времени для хобби и самообразовании

В преддверии нового года многие строят планы, что хотели бы поменять в своей жизни.
Фото: Екатерина САРДАКОВА
Опрос о мечтах кузбассовцев на 2023 год провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Выбирать можно было несколько вариантов, поэтому результаты оказались следующими:
- 29% опрошенных в новом году хотят наладить личную жизнь;
- 27% респондентов хотят больше тратить времени на свое хобби и увлечения;
- по 25% мечтают заняться своим образованием и уделять больше внимания близким;
- по 22% из числа ответивших желают сменить место жительства и заняться спортом;
- 18% хотят сделать ремонт в своем жилье;
- 17 % жаждут больше отдыхать;
- 15% хотят изменить свой взгляд на происходящее в мире;
-14% мечтают отказаться от вредных привычек;
- по 13% респондентов хотят начать правильно питаться и заняться изучением иностранного языка;
- 9% хотят сменить круг друзей;
А еще 6% опрошенных не строят никаких планов на будущий год, потому что их все устраивает в своей жизни и они хотят, чтобы все оставалось как есть.
Аналитики сервиса отметили, что люди с доходами выше 80 тысяч рублей в месяц чаще выбирали варианты с выделением времени на хобби, спорт и изучение иностранного языка, а также отказ от вредных привычек.