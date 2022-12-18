Сергей Цивилев и заместитель генпрокурора РФ совместно выслушали жалобы кузбассовцев

На личный прием обратились 27 человек. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Белове прошел совместный прием заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. На встрече также присутствовал и прокурор Кемеровской области Александр Блошкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Свои вопросы высокопоставленным чиновникам смогли задать 27 жителей области, приехавшие из разных территорий Кузбасса: Белова, Березовского, Гурьевска, Кемерова, Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска, Таштагола, Юрги, а также Ижморского, Крапивинского, Яйского округов, Таштагольского района.

По всем озвученным жалобам, а именно на несвоевременное предоставление жилья сиротам, низкое качество работ по очистке дорог и тротуаров, отсутствие освещения на улицах, бездействие приставов-исполнителей, несвоевременный вывоз мусора и тому подобное, будут проведены проверки. Как уточнили в пресс-службе АПК, все материалы для решения вопросов жителей переданы главам муниципалитетов и профильным ведомствам.