В кемеровском парке установили истребитель МиГ-29

На таких МиГах летают легендарные «Стрижи». Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В кемеровском парке Победы имени Жукова в воскресенье, 18 декабря, завершена установка боевого истребителя МИГ-29. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Ранее кемеровские власти анонсировали установку самолета до конца текущего года. И свое обещание сдержали.

Напомним, именно для МиГ-29 в парке Жукова во время его реконструкции была построена импровизированная взлетная полоса с подсветкой. Перед установкой истребителя его покрасили и полностью убрали боевое оборудование и двигатели.

Дмитрий Анисимов напомнил, что МИГ-29 — это самолет, на котором выступает легендарная авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», и еще недавно он нес боевое дежурство в рядах Военно-космических сил страны. После списания Минобороны России по договренности с главой региона Сергеем Цивилевым передали истребитель в дар Кемерову.

Градоначальник уверен, что новая интерактивная локация станет местом притяжения в любимом кемеровчанами парке.