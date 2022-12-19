В Кемерове уличный грабитель напал на студентку

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове полицейские поймали уличного грабителя, напавшего на студентку. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Ленинском районе. На улице неизвестный мужчина выхватил у 18-летней студентки колледжа сумку, в которой находились деньги и телефон (на общую сумму около 4 500 рублей). Девушка обратилась за помощью в полицию, и грабителя задержали по горячим следам. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Полысаева.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Часть похищенного сотрудники полиции вернули студентке.