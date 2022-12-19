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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 0:33

В Кузбассе иномарка протаранила остановку с людьми

Анастасия СЕРГЕЕВА

В Прокопьевске иномарка врезалась в остановку, где находились люди. Один человек серьезно пострадал, сообщили очевидцы.

В соцсетях появились кадры с места ЧП. На одном видео видно, как машина вылетела из-за угла и протаранила остановочный павильон. На втором ролике запечатлен момент после совершения ДТП: на снегу лежит пострадавший человек, а женщина-водитель говорит, что она управляла автомобилем и звонит в экстренные службы. По словам очевидцев, пострадавшая сейчас находится в реанимации.

Момент перед ДТП. Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Момент перед ДТП. Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Подробности происшествия выясняются.