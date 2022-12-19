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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 1:34

В Кузбассе 16-летние парень с девушкой ограбили магазин

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе будут судить двух 16-летних подростков, которые ограбили магазин.

Парень с девушкой попросили у продавца в комиссионном магазине посмотреть два телефона. Однако как только мобильные оказались в их руках, подростки выбежали из помещения и скрылись. Продавец сообщила о произошедшем в полицию, и юных грабителей задержали. Украденные вещи были возвращены в магазин, а в отношении подростов возбудили уголовное дело.

Молодые люди сотрудничали со следствием и раскаялись в содеянном. Подростков поставили на профилактический учет.

Сейчас уголовное дело передано в суд.