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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 1:50

У автомобилистки были признаки опьянения: в ГИБДД рассказали подробности ДТП со сбитой на остановке пенсионеркой

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса

Фото: ГИБДД Кузбасса

У автомобилистки, которая протаранила остановку в Прокопьевске, имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования женщина отказалась. Об этом рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Напомним, что авария произошла накануне около 11:40 на улице Шишкина. 49-летняя автомобилистка за рулем «Мицубиси Паджеро» не справилась с управлением и врезалась в остановочный павильон, сбив 73-летнюю пенсионерку, которая ожидала автобус. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

В отношении автомобилистки был составлен административный протокол за отказ от прохождения освидетельствования. Кроме того, по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.