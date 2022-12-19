В Новокузнецке резко увеличилась заболеваемость ОРВИ

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

В Новокузнецке резко увеличилось заболеваемость коронавирусом и ОРВИ: за последние пять дней количество обращений в «красные зоны» возросло в 2,5 раза по сравнению с двумя неделями ранее. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Так, на прошлой неделе с признаками ОРВИ в поликлиники обратилось 4333 взрослых пациентов (две недели до этого было - 1619) и 4 428 детей (было - 1798). Также возросло количество вызовов скорой помощи – до 700 в день при среднем показателе 460.

В городе развернуты ковидные госпитали. На данный момент коечный фонд составляет 60 коек. За последние пять суток в больницы с коронавирусом поступили 34 человека. Всего в стационарах на лечении находится 57 пациентов, пятеро из них на ИВЛ.