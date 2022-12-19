23 декабря в Кузбассе пройдут предновогодние ярмарки

Фото: пресс-служба АПК.

В пятницу, 23 декабря, в крупных городах Кузбассе пройдут ярмарки – там жители смогут приобрести по сниженным ценам продукты и товары к Новому году. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Торговля будет развернута в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. На ярмарках будет представлена мясная и молочная продукция, рыбные деликатесы, хлебобулочные и колбасные изделия, куриное яйцо, мед. Отдельное место будет отведено непродовольственным товарам, в том числе, елочным украшениям. Новогоднее настроение на ярмарочных площадях обеспечат работники культуры.

Напомним, что в Кемерове ярмарка традиционно пройдет на площади Советов. Торговля начнется в 9:30.