В Кузбассе вновь перекроют трассу из-за буровзрывных работ

Завтра, 20 декабря, будет временно ограничено движение транспорта на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга. Это связано с проведением буровзрывных работ при строительстве северо-западного обхода Кемерова.

Как сообщили в пресс-службе АПК, в период с 13:00 до 17:00 рабочие произведут четыре взрыва. Каждый раз дорогу будут перекрывать на 30-60 минут. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы попросили кузбассовцев заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.