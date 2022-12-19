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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 5:01

В Кузбассе подросток сообщил о минировании школы, чтобы отомстить за возлюбленную

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Киселевске 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела из-за сообщения о минировании школы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Юноша отправил сообщение о минировании школы, при этом в подписи использовал имена двух учеников этого образовательного учреждения. Полицейские и сотрудники ФСБ быстро вычислили настоящего автора. Оказалось, что подросток учится в другом заведении, а эту школу «заминировал», чтобы отомстить одноклассникам своей девушки, которые обижают ее. Именно их имена он использованы при отправке сообщения.

В итоге на юношу завели уголовное дело, и теперь он может на пять лет отправиться в колонию.