Хоккеист из Кузбасса назван первой звездой матча чемпионата НХЛ

Попутно он преодолел рубеж в двести набранных очков в заокеанской карьере и обновил очередные рекорды своего клуба.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы» (4:2). Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы в этой встрече забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь в его активе с начала выступления в НХЛ 201 результативное очко (93 гола и 108 передач) в 167 матчах. Он быстрее всех игроков «Миннесоты» добился такого показателя. А заброшенная Кириллом шайба также оказалась рекордной - с ней россиянин дошел до 40-го очка в сезоне, проведя всего лишь 31 матч в чемпионате. Это тоже лучший результат для игроков «Миннесоты» в истории.

Сейчас команда Капризова занимает третье место в Центральном дивизионе.