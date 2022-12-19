В торговом центре рядом с Парком Ангелов произошел потоп

В Кемерове в новом торговом центре с Парком Ангелов, который еще даже не открылся, произошел потоп. Об этом сообщили очевидцы.

Фото: Типичный Кемерово / ВКонтакте

- Потоп в неработающим торговом центре «Проспект» на проспекте Ленина, в районе швейной фабрики, - сообщил местный житель, опубликовав также видео с места ЧП. На кадрах видно, что из-под козырька ТЦ льется вода. В результате потопа на ступенях образовалась лужа, которая подмерзла и превратились в опасный каток.

Ранее сообщалось, что «Проспект» планируют открыть в конце этого года - начале следующего.