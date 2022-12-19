Житель Новокузнецка выиграл титул Лучшего Деда Мороза Сибири

Фото: Министерство культуры и национальной политики Кузбасса.

В Кемерове состоялся финал межрегионального конкурса «Лучший Дед Мороз Сибири-2022».

Учитывая большую популярность мероприятия и заинтересованность соседних регионов, в нынешнем году было решено изменить региональный статус конкурса и пригласить к участию не только кузбасских дедушек, но и представителей Республик Хакасии и Алтая. И соперничали на этот раз за титул не только специалисты культурно-досуговых учреждений, но и представители профессий, формально не имеющих отношения к культуре: электрик, механик железной дороги, учитель физкультуры, учащийся общеобразовательной школы и пожарный.

Перед началом конкурсных испытаний Деды Морозы посетили детские дома, дома престарелых и реабилитационные центры, где поздравили всех с наступающими праздниками и вручили новогодние сувениры из фонда благотворительной акции «Ангел надежды». Также они поучаствовали во флешмобе у драмтеатра.

Практически единогласно официальное жюри в итоге признало лучшим Дмитрия Кузакина, режиссера отдела культурно-досуговой деятельности МКДК Центрального района Новокузнецка. На память он получил эксклюзивный сказочный костюм.

«Народным Дедом Морозом» по результатам голосования в социальных сетях стал беловчанин Владимир Аксенов.