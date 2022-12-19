Соцсети: в Кузбассе водитель автобуса подрался с пассажиром

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Кузбассе между пассажиром и водителем междугороднего автобуса произошел конфликт, который закончился дракой. Об этом сообщили очевидцы.

Сегодня в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлены дерущиеся мужчины на площадке автовокзала. Автор видео утверждает, что инцидент произошел в Новокузнецке. По его словам, на видео снят водитель автобуса, следующего по маршруту Таштагол – Новосибирск, и один из пассажиров.

- Была остановка в Новокузнецке 15 минут, в это время мужчины решили помериться силой, - сообщил он.

Причина конфликта не уточняется.