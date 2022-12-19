Компания Tele2 подвела итоги 2022 года

Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги 2022 года. Несмотря на непростые для телеком-отрасли условия, компания продолжила расширять зону покрытия, улучшать связь и радовать клиентов инновационными продуктами и бонусами, делающими жизнь комфортнее и ярче.

Интернет доступнее для всех

За год компания на 8% увеличила сеть базовых станций, благодаря этому стабильная голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны еще для 125 тысяч сибиряков. Кроме того, дополнительные базовые станции появились там, где покрытие было, но люди стали «качать» больше. Это в основном спальные районы городов. Также оператор построил несколько базовых станций для крупных общественных площадок, например для новой ледовой арены G-Drive в Омске.

- С начала года мы суммарно увеличили емкость сети в Сибири на 7 петабайт. С таким пакетом интернета можно смотреть фильмы почти тысячу лет, не прерываясь ни на что, - рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромской.

Фото: Tele2

Связь с каждым годом становится доступнее не только для горожан, но и для жителей отдаленных территорий. В этом году Tele2 совместно с «Ростелекомом» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» обеспечила голосовой связью и скоростным 4G-интернетом еще более 100 небольших населенных пунктов, в том числе 10 сел и деревень в Кузбассе.

Самый быстрый интернет в Кемерове и Новокузнецке

В 2022 году Tele2 показала лучшие результаты по скорости загрузки данных и стабильности мобильного интернета в трех городах Сибири – Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке. Исследование проводил ФГУП «Главный радиочастотный центр. Но если в Новосибирске Tele2 и раньше (во время предыдущего исследования в 2019 году) была лидером по скорости загрузки, то в двух кузбасских городах компания улучшила свои позиции.

- Сейчас мы лидеры по скорости скачивания в двух самых крупных городах региона – Кемерове и Новокузнецке. Хотя три года назад по этому показателю мы уступали конкурентам, - пояснил Дмитрий Кромский.

За последние три года оператор улучшил качество связи в Кузбассе. Компания реализовала в регионе крупный инвестиционный проект по развитию и рефармингу сети.

Уникальные предложения

В уходящем году Tele2 продолжила расширять возможности своих продуктов, предлагать акции для упрощения рутинных задач и улучшения качества жизни. Так, например, в этом году компания первой из операторов запустила конструктор мультиподписок Mixx. Он объединяет сразу несколько сервисов (всего на данный момент 18 опций) и при этом доступен абонентам других операторов. По подписке Mixx можно добавить к своему тарифу дополнительный пакет гигабайтов, доступ к онлайн-кинотеатрам, защиту от спама и много что еще.

Под конец года Tele2 подготовила приветственный бонус для новых клиентов. Все, кто подключится на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» или Black до 17 января, получит удвоенный пакет гигабайтов (пакет будет удваиваться каждый месяц!). Впрочем, о клиентах, которые уже давно с Tele2, компания тоже не забыла. Особый подарок оператор приготовил для жителей Кузбасса. В рамках программы «Больше» для клиентов Tele2 действует акция в Шерегеше. Те, кто собирается катать в этом сезоне, сможет сэкономить.