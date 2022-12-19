Кузбассовцы увидят «Ночь перед Рождеством» в исполнении Даниила Спиваковского

Фото: Филармония Кузбасса.

В филармонии Кузбасса выступит с моноспектаклем актер театра, кино и телевидения, педагог, заслуженный артист России Даниил Спиваковский.

В среду, 28 декабря, в 16.00 он представитна кемеровской сцене моноспектакль по известному произведению Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Вместе с артистом зрители перенесутся в маленький малороссийский хутор Диканьку, где в ночь перед Рождеством происходят удивительные чудеса.

Сюжет одноименной повести Гоголя насыщен событиями. Здесь Чёрт крадет месяц и всячески пытается испортить людям праздник; кузнец Вакула ради любви своенравной красавицы Оксаны, оседлав Черта, летит к самой Царице за черевичками; любвеобильная и предприимчивая вдова Солоха - хитрая ведьма - прячет в мешки незадачливых ухажеров… Но с наступлением Рождества бесовским проделкам приходит конец, и жизнь хуторян становится светлой и радостной.

Невероятные фантастические события, живой язык и юмор в исполнении известного артиста делают повествование еще более ярким и захватывающим, а череда гоголевских персонажей, один колоритнее другого, предстанет перед зрителем словно вживую.