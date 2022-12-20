В нескольких кузбасских школах выявили нарушения температурного режима

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе в ходе проверок температурного режима в школах были выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Выездные проверки были организованы по поручению губернатора Сергея Цивилева после того, как жители пожаловались на недостаточное тепло в зданиях образовательных учреждений. В частности, на холод в школах обращали внимание родители из Анжеро-Судженска в рамках прямой линии главы Кузбасса, которая прошла 15 декабря.

Всего выездные комиссии проверили 35 объектов - школы и детские сады. И в ряде из них были выявлены нарушения.

Так, в Анжеро-Судженске специалисты осмотрели шесть учебных заведений, по четырем из них критических замечаний не было, а в остальных были обнаружены холодные классы. Так, в корпусе школы № 12, расположенном на улице Киселевской, в нескольких кабинетах температура составляла 14 градусов. В здании школы №12 на улице Советской, в семи кабинетах из 16 температура не соответствовала нормативным требованиям. Также нарушения были выявлены в школе № 1. Везде были предприняты меры, чтобы исправить ситуацию, в том числе специалисты установили дополнительное отопительное оборудование, промыли системы отопления, очистили фильтры, отрегулировали оконные блоки.

В Ижморском округе комиссия проверила девять школ из 13. В Колыонской школе занятия не проводились в четырех классах, где температура составляла 15-16 градусов. Там утеплили окна, поставили безопасные обогреватели. В эту школу перевели детей из Теплореченской школы, где также было холодно. Теперь учеников – их всего 19 человек - на автобусе будут возить в школу соседнего села. Нарушения температурного режима были выявлены еще в двух образовательных учреждениях - Ижморской школе № 1 и школе №2.

В Яйском округе выездная комиссия проверила два детских сада и 13 школ – там холодные помещения обнаружены в трех учебных заведениях. В Тайге из пяти школ в трех также была зафиксирована низкая температура. Везде предприняты меры для устранения замечаний.

Выездные комиссии продолжат проведение проверок.