«Елка желаний»: губернатор Кузбасса исполнит мечту 12-летнего новокузнечанина

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев дал старт всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в Кузбассе. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Глава региона первым снял шар с необычной елки, которая установлена в зале заседаний администрации правительства. На новогоднем дереве развешаны шары с новогодними мечтами детей. Губернатору досталась игрушка с желанием 12-летнего Павла Сидорова из Новокузнецка. Школьник попросил об экскурсии в кабину машиниста железнодорожного состава.

К акции также присоединились заместители губернатора и члены регионального правительства.

Акция будет действовать до 28 февраля – узнать подробнее об условиях участия в ней можно на сайте.