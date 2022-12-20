Водитель, устроивший ДТП с двумя погибшими в Кузбассе, отправится в колонию-поселение

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе вынесен приговор 48-летнему жителю Хакасии, который устроил ДТП с двумя погибшими. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

В конце февраля 2020 года мужчина возвращался из Томска домой, в Хакасию. В его машине Toyota Estima также находились пятеро попутчиков, которых автомобилист нашел перед выездом через приложение «BlaBlaCar». На трассе Р-255 «Сибирь» в Мариинском районе водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actro. В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса скончались: 42-летняя женщина умерла на месте, а 18-летняя девушка - через несколько дней в больнице. Кроме того, серьезно пострадал 36-летний мужчина, также находившийся в салоне.

Водитель микроавтобуса не признал свою вину в ДТП, однако суд решил иначе. Суд назначил мужчине 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении и лишил его на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, автомобилиста обязали выплатить отцу погибшей 18-летней девушки 500 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Не согласившись с приговором суда, осужденный и его адвокат обжаловали судебный акт в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда по результатам рассмотрения жалоб в целом оставила приговор без изменения.