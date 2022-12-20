В Кузбассе упал спрос на живые ели

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе падает спрос на живые ели на Новый год: по сравнению с прошлым годом количество новогодних деревьев, заготовленных для продажи, уменьшилось на 22%. Об этом сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в соответствии с Лесным планом, без ущерба природе в Кузбассе можно ежегодно заготавливать для новогодних праздников 67 тысяч хвойных деревьев. Однако по факту этой зимой будет вырублено в пять раз меньше лесных красавиц. В этом году проведено семь аукционов, продано порядка 13 тысяч хвойных деревьев, общая аукционная цена составила 997 тысяч рублей.

Заместитель губернатора отметил, что заготавливают хвойные деревья на участках, которые подлежат расчистке - под линиями электропередачи и возле дорог. Кроме того, арендаторы лесных участков продают не сами деревья, а лишь срубленные верхушки с них, улучшая таким образом состояние лесов.