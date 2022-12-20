В Новокузнецке из-за аварии жители 200 домов остались без холодной воды

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова

Вечером в понедельник, 19 декабря, в Новокузнецке произошла авария на водоводе, из-за чего без холодной воды остались жители Заводского района. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

По отключения попали порядка 200 домов частного сектора, многоквартирных домов аварийная ситуация не коснулась.

Вечером порыв воды был установлен, очищена подтопленная территория. Ремонтные работы на месте ЧП велись всю ночь. Только под утро, в 4.20, «Водоканал» подключил всех абонентов частного сектора.

- Авария на водоводе устранена. Все абоненты получают ресурс в полном объеме, - сообщил сегодня утром Сергей Кузнецов.