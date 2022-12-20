В Кемерове загорелась пятиэтажка на проспекте Ленинградском

Фото: МЧС Кузбасса

В понедельник в Кемерове произошел пожар в пятиэтажном доме на проспекте Ленинградском. Спасатели вывели из огня пятерых человек.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Кузбасса, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений в подъезде был сильный дым. 15 человек эвакуировались из квартир самостоятельно еще до приезда спасателей. Пятерым жильцам понадобилась помощь сотрудников МЧС. Людей вывели по лестничным маршам с применением специальных спасательных устройств.

В результате пожара пострадало хозяйственно-бытовое помещение в подъезде на первом этаже - там сгорела мебель и вещи на площади 7 квадратных метров. По предварительным данным, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.