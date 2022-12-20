Жители Кузбасса могут помолиться у «космической» иконы

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Новокузнецка выставили икону «Собор небесных покровителей лавр Святой Руси».

По возрасту это достаточно молодое культовое произведение, идея ее написания появилась только в 2011 году по инициативе и попечении Международного центра и с благословения Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, а также наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры Архиепископа Святогорского Арсения и Схиепископа Алипия (Погребняка). Но икона уже получила всемирную известность - в сентябре 2018 года ее доставили на Международную космическую станцию, где она пробыла 168 суток, совершив в общей сложности 2688 витков вокруг Земли и пролетев более 114 миллионов километров.

«Собор небесных покровителей лавр Святой Руси» выражает духовное единство славянских народов. В 2019 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил текст молитвы к этой иконе. В ней содержится настоятельный призыв изжить из наших взаимоотношений дух вражды и злобы, укрепить братство народов, возродить единое Отечество.

В южной столице Кузбасса святыня пробудет неделю.