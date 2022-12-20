Борис Листов рассказал о роли РСХБ в наращивании кадрового потенциала агропромышленного комплекса

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

16 декабря Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на Всероссийском совещании с ректорами образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минсельхозу России. Мероприятие прошло в Санкт-Петербургском государственном университете ветеринарной медицины.

Председатель Правления РСХБ сообщил, что за три года реализации программы взаимодействия банка с агровузами удалось достичь значимых результатов по целому ряду направлений подготовки профессиональных кадров для АПК. Как отметил Борис Листов: «в образовательные агропроекты банк инвестировал более 800 миллионов рублей».

Отдельный акцент в своей работе РСХБ делает на мероприятия, направленные на поиск талантливых студентов и молодежи под проекты, которые развивает самостоятельно либо активно поддерживает.

Так, начиная с февраля 2023 при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства просвещения РФ цифровая платформа Россельхозбанка «Я в Агро» станет основной для всех аграрных классов в нашей стране. Благодаря агроклассам школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Проект поможет подготовить больше специалистов, востребованных в агропромышленном секторе.

Для школьников сервис «Я в Агро» предлагает пройти бесплатные тесты по профориентации, знакомство с актуальными рейтингами учебных заведений, получить доступ к онлайн-библиотеке, принять участие в онлайн олимпиадах и Днях открытых дверей в аграрных вузах, а также найти подработку. Для студентов на платформе представлен большой перечень стажировок и временной работы в отрасли, а опытные специалисты могут найти программы повышения квалификации и работу.

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