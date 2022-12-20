Россельхозбанк подвел итоги 2022 года

В условиях новых вызовов 2022 года Россельхозбанк выполнил целевые показатели по финансированию агропромышленного комплекса страны, продолжил цифровизацию АПК и развитие кадрового потенциала отрасли.

В этом году Россельхозбанк продолжил тренд по ежегодному обновлению собственного рекорда по объему поддержки АПК. В 2022 году банк на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года нарастил выдачи заемных средств по льготной ставке – до 641 млрд рублей. На льготное кредитование пришлась почти половина общей суммы всех выдач агросектору, которая составила 1,5 трлн рублей.

В 2022 году Россельхозбанк приобрел контрольный пакет акций R-Style Softlab - российского разработчика программного обеспечения для компаний финансового сектора, сельскохозяйственных предприятий и государственных органов. РСХБ уверенно движется к тому, что к концу 2024 года 100% программного обеспечения в банке будет отечественного производства.

Россельхозбанк реализовал целый комплекс мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК. Это и образовательный проект по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера», и конкурс для студентов «Агролидеры России». Также РСХБ продолжил материальную поддержку талантливых учащихся аграрных вузов.

Россельхозбанк вел активную работу по предоставлению займов населению страны. С начала года РСХБ выдал около 25 млрд рублей сельской ипотеки и более 20 млрд ипотеки с господдержкой на новостройки. Всего же выдачи ипотеки приблизились к 66 млрд рублей.

Результатом работы Россельхозбанка стало общероссийское признание. В 2022 году РХСБ и его продукты получили ряд премий и первых мест в рейтингах и номинациях.

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