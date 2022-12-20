Советники по воспитанию появятся во всех школах Кузбасса

Новая должность была введена с 1 сентября 2022 года в 120 школах Кузбасса Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Со следующего года должность советника директора по воспитательной работе появится во всех школах Кузбасса. Об этом сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

По ее словам, новая должность была введена с 1 сентября 2022 года в 120 школах Кузбасса. В следующем году этот опыт будет распространен на все образовательные учреждения.

- Те, кто постарше, помнят такую должность как «пионервожатый». Это не учитель, не замдиректора, это человек, который на одной волне с детьми... Он не обременен учебными планами и отчетам, а должен организовать детей, «зажечь» их и понять, кому что больше хочется: кому танцевать, кому быть юнармейцем, кому - в спорт, - объяснила Софья Балакирева.

При этом она отметила, что на эту должность подходят не только молодые педагоги, но представители более старшего поколения.