Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кузбассе фельдшер скорой помощи продавал сильнодействующие рецептурные препараты, которые должны были помочь выводить людей из запоя. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

41-летний медик из Прокопьевска оказывал нелегальные услуги по дезинтоксикационной терапии. В набор, который он предлагал, входили сильнодействующие и психотропные вещества, а также пошаговая инструкция лечения с дозировкой применения препаратов. Все эти лекарства разрешено продавать только по рецептам, но фельдшер не спрашивал у пациентов никаких документов. Стоимость курса лечения достигала 5 500 рублей.

Полицейские обнаружили у фельдшера упаковки с тремя разными запрещенными препаратами. Их общая масса составила более 60 граммов. Сам медик купил эти лекарства в кемеровских аптеках по приобретенным за деньги рецептам. Личность того, кто их продал, пока не установлена.

В отношении фельдшера завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ). Кроме того, полицейские проводят проверку в рамках ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).