Кемеровские хирурги провели сложную операцию пациенту с раком толстого кишечника

Хирурги Кузбасского областного гепатологического центра провели сложную операцию пациенту с раком толстого кишечника IV стадии. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

У мужчины, страдающего онкологией, обнаружили метастазы в печени. Чтобы удалить пораженную левую долю органа, медики провели операцию малотравматиченым способом - через небольшие проколы в передней брюшной полосы. Для специалистов операция стала одной из первых в практике лечения злокачественного поражения печени.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Сейчас пациента уже выписали из больницы.

- Лапароскопический метод позволяет сократить послеоперационный период. Пациент быстрее восстанавливается и возвращается к своей обычной жизни, - рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Владислав Александрович Пельц, подчеркнув, что рак толстого кишечника - не приговор. Врач посоветовал своевременно обращаться за помощью к медиками.