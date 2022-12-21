В Кемерове начали устанавливать павильоны Рождественской ярмарки

Фото: администрация г. Кемерово

На площади Советов в Кемерове рабочие начали монтаж павильонов Рождественской ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На площадке появится 12 павильонов, стилизованных под альпийские шале и украшенных зимними декорациями и гирляндами. Гости ярмарки смогут купить в торговых точках согревающие безалкогольные напитки, в том числе домашний глинтвейн, чай с мятой, какао с апельсином, сбитни с имбирем. Также на площади можно будет подкрепиться шашлыками, колбасками на гриле, сибирскими блинами, горячими вафлями и трубочками с корицей.

Фото: администрация г. Кемерово

Ярмарка откроется 23 декабря и будет работать до 16 января.