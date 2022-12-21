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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 4:29

В Кузбассе подростку оторвало руку из-за ошибки работодателя

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Новокузнецке будут судить местного жителя, по вине которого у подростка оторвало руку. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина нанял юношу на работу, поручив ему замешивать раствор в самодельном бетоносмесителе. При этом никакого договора между работодателем и подростком составлено не было. Более того, мужчина не провел необходимый инструктаж по технике безопасности и не контролировал рабочий процесс. В итоге юноша, чтобы проверить раствор бетона на готовность, засунул руку в работающий механизм бетоносмесителя. Рука попала под лопасти винта и была ампутирована.

В отношении работодателя завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В итоге в пользу подростка было взыскано 2 млн рублей.