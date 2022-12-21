На уборку кемеровских улиц от снега вышло 114 единиц техники

Фото: администрация г. Кемерово

С утра в Кемерове на уборку улиц от снега вышло 114 единиц техники. Об этом сообщили в городской администрации.

Грейдеры, тракторные щетки, самосвалы, погрузчики, пескоразбрасыватели устраняют последствия обильного снегопада. Снегоуборочная техника работает во всех районах города.

Также на улицы вышли около 200 дорожных рабочих. Они очищают от снега проезжую часть, пешеходные переходы, остановочные площадки, парковочные карманы, тротуары, парки и скверы, улицы частного сектора, обрабатывают дороги противогололедными материалами.

Уборкой дворов занимаются управляющие компании. В работе задействовано более 1400 дворников.

В мэрии отметили, что с начала зимы с улиц города вывезено около 153 тысяч кубометров снега.

Горожане, у которых есть замечания и предложения по уборке снега, могут обратиться по телефону круглосуточной «горячей линии» МБУ «Кемдор» 67-00-00. По вопросам уборки дворовых территорий работает телефон «горячей линии» МБУ «Жилкомцентр» 31-23-32.