Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили социальные стартапы, которые получат до 1,5 млн рублей и экспертную поддержку

Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявили победителей Х конкурса социальных проектов в сфере детства «Навстречу импакт-стартапам».

В этом году на конкурс «Навстречу импакт-стартапам» (от англ. impact - влияние, воздействие, эффект) поступило более 200 заявок из 53 регионов страны. В финал вышли 10 проектов, авторы которых боролись за гранты в трех номинациях: «Масштабный проект», «Локальный проект» и «Лучший цифровой проект для детей» - это специальная номинация, учрежденная компанией Tele2 в честь 10-летия успешного сотрудничества с фондом.

По итогам конкурса семь предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Новосибирска и Туапсе получили гранты до 1,5 млн рублей для развития своих проектов, каждый из которых направлен на улучшение качества жизни детей в России. В номинации «Лучший цифровой проект для детей» было определено двое победителей - Лилия Кукушкина с «Уроком толерантности к внешности» по профилактике буллинга и Наталья Степанова с проектом «Детский Атлас». На поддержку каждого из этих социальных стартапов Tele2 выделит по 1 млн рублей.

Фото: Tele2

Все финалисты конкурса продолжат развивать свои стартапы в «Инкубаторе» фонда, где смогут получить поддержку единомышленников и бизнес-экспертов, необходимую для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень, на протяжении 1-3 лет.