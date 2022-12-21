В Кузбассе отправятся в колонию двое мужчин, которые избили, а потом пытались сжечь знакомого

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке осудили двух мужчин, которые пытались убить своего знакомого. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В феврале этого года два новокузнечанина - 31-летний и 46-летний мужчины - поссорились со своим 23-летним знакомым. Приятели сначала избили парня, а затем один из них пырнул пострадавшего ножом. Подельники посчитали, что их знакомый умер, и решили скрыть следы преступления. Для этого они завернули молодого человека в ковер и подожгли квартиру. Однако пострадавший мужчина оказался жив. Он очнулся и смог выбраться из горящей комнаты.

Подельников задержали и предъявили им обвинение по статье о покушении на убийство, общеопасным способом, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «е, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину мужчины не признали.

Суд назначил каждому шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.