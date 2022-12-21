В Кузбассе температура во второй декаде ноября была на 14-20 градусов ниже нормы

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Среднесуточная температура во второй декаде ноября в Кузбассе вышла на 14-20 градусов ниже нормы. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Метеорологи напомнили, что первые две недели ноября были очень теплыми. Среднесуточная температура колебалась от +1... +4 градусов до -1... -4 градусов и превышала климатические нормы на 2-11 градусов. С 18 ноября в регионе начало холодать, а с 24 ноября установились аномальные морозы с ночной температурой до -38 градусов.

- Среднесуточная температура во второй декаде ноября вышла на 14-20 градусов ниже нормы, - рассказали синоптики, отметив, что декабрь продолжил холодную эстафету.