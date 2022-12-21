РСХБ – лидер Национального рейтинга прозрачности закупок 2022 года в номинации «Высокая прозрачность»

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В Торгово-промышленной палате РФ подвели итоги проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2022». В пленарном заседании приняла участие директор департамента закупочной деятельности Россельхозбанка Яна Лысова.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» специализируется в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок.

На пленарном заседании были представлены итоги исследования текущей ситуации и тенденций национального рынка закупок в стране в 2021-2022 годах. По результатам оценки работы корпоративных заказчиков организаторы отметили зрелость и качество закупочных процессов Россельхозбанка и присвоили ему первое место в категории «Высокий уровень прозрачности закупок».

- Несмотря на то, что Банк традиционно занимает лидирующие позиции рейтинга, достижение высоких показателей в 2022 году стало вызовом для всей закупочной отрасли. В текущих геополитических условиях поддержание высоких стандартов и сохранение фундаментальных принципов закупочной деятельности стало возможным только за счет реорганизации закупочного процесса. Банком был взят курс на митигацию рисков, оперативную адаптацию процесса проведения закупок в закрытом контуре, в необходимых случаях – найдены альтернативные поставщики. Как результат – удалось бесшовно интегрировать новые закупочные реалии в текущую деятельность Банка, - отметила Яна Лысова.

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