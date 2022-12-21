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НовостиОбщество21 декабря 2022 12:27

На улице Кирова в Кемерове появилась иллюминация

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА

На улице Кирова завершили работы по монтажу иллюминации. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

- Сегодня все запустили. Теперь подсветка радует кемеровчан и создает праздничное настроение, написал градоначальник, поблагодарив дизайнеров, которые это придумали, и строителей, которые воплотили идею.

Огромная гирлянда из 96 тысяч светильников висит над аллеей, которая ведет от проспекта Советского к Парку чудес. Протяженность подсвеченной части - более 240 метров. По словам Анисимова, иллюминация будет работать весь год, а не только в новогодние праздники.