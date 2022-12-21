В Кузбассе проходит акция «Поделись теплом своей души»

Витаминный праздничный подарок доставлен ветерану Анатолию Михайловичу Терехову. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе проходит благотворительная акция «Поделись теплом своей души», в рамках которой представители правительства региона и главы муниципалитетов поздравляют на дому участников Великой Отечественной войны с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба АПК.

В качестве подарка каждому ветерану вручают большую корзину с фруктами и другие полезные для здоровья подарки. Первым из числа тех, кто получил подарок от губернатора стал почетный гражданин Кемерова и заслуженный шахтер Анатолий Михайлович Терехов, который известен тем, что больше 30 лет высаживает по всей России кедры в память о погибших кузбассовцах.

- Ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше, важно оказать им внимание. В знак уважения мы поздравим с наступающим Новым годом каждого ветерана на дому, поговорим, узнаем о проблемах, нуждах. Для них сейчас очень важно внимание, тепло нашей души, которым мы готовы поделиться, — сказал Сергей Цивилев.

В пресс-службе АПК подчеркнули, что до Нового года на дому поздравят всех кузбасских ветеранов Великой Отечественной войны.