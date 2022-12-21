Россельхозбанк запустил в Сколково площадку для сотрудничества с представителями агроиндустрии Бразилии

Фото: АО Россельхозбанк.

В «Сколково» при поддержке Россельхозбанка прошла первая отраслевая встреча с представителями агроиндустрии Бразилии - шестой страны в мире по численности населения, пятой по площади, и в которой активно развиваются агротехнологии. В частности, у бразильских аграриев накоплен значительный опыт по разработке и внедрению собственных уникальных решений для управления крупными предприятиями.

Представители власти, науки и бизнеса двух стран, в числе которых оказались члены Посольства Бразилии в РФ, Торгового представительства России в Бразилии, представительства Минсельхоза России в Бразилии, и предприниматели, связанные с агробизнесом и стартапами обеих стран, обсудили трансфер востребованных агротехнологий в сельскохозяйственное производство. В числе ключевых тем были направления развития современного сельского хозяйства, институтов развития научного и бизнес-сообщества, особенности инвестиционных возможностей и региональной сертификации в Бразилии. А также сервисы банковских экосистем для фермеров и агротех компаний на примере «Россельхозбанка» и возможности софтлендинговых программ для бразильских стартапов на примере Фонда «Сколково».

По итогам встречи директор Центра финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова выразила надежду, что эта инициатива обмена межстрановым опытом и лучшими практиками приведут к долгосрочному сотрудничеству и помогут развитию отечественных сельскохозяйственных стартапов.

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