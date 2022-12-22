В Кузбасской областной детской клинической больнице появился новый томограф

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А. Атаманова установили новый томограф – он заменил аппарат, который отработал в медучреждении более 10 лет. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Новый компьютерный томограф был куплен за счет регионального бюджета по программе «Развитие здравоохранения Кузбасса». Этот аппарат нового поколения, он позволяет непрерывно контролировать небольшие движения пациента и обеспечить качественное исследование. При этом он оказывает малую лучевую нагрузку на организм. Новый томограф поможет выявлять заболевания грудной, брюшной полости, онкологические заболевания, повреждения костей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что это областная больница, в нее поступают дети со всего региона. Многие приезжают сюда именно на обследование. Оснащение в больнице должно соответствовать современным стандартам, чтобы врачи могли быстро поставить диагноз и начать лечение.