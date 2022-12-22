Минобороны: мобилизованных из Кузбасса проводили в зону СВО

Фото: Минобороны РФ

В Кемеровской области прошли торжественные проводы мобилизованных военнослужащих в зону специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны РФ.

На мероприятии присутствовали представители командования соединений Центрального военного округа, городских и областных администраций, почетные гости. Перед отправкой командиры подразделений провели строевые смотры: проверили обмундирование, экипировку и вооружение солдат.

Число кузбассовцев, которые отправились в зону СВО, не уточняется. В сообщении сказано, что на месте службы военнослужащие продолжат совершенствовать боевую подготовку и приступят к выполнению поставленных боевых задач.

Также отмечается, что на полигонах Центрального военного округа, мобилизованные выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.