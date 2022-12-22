Кузбасские врачи удалили молодой пациентке гигантскую опухоль

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Врачи-онкологи ККОД им. М.С.Раппопорта удалили молодой женщине гигантскую опухоль яичника. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Жительница Кузбасса несколько лет не наблюдалась у гинеколога. К врачам она обратилась только тогда, когда у нее начал расти живит. Пациентке сделали УЗИ, которое показало огромное новообразование в малом тазу. Его диаметр составлял 35 сантиметров!

Врачи-онкологи Павел Архаров и Олег Лопатин прооперировали молодую женщину. Они удалили ей левый яичник, а правый яичник и матку смогли сохранить - эти органы не были затронуты опухолевым процессом.

Сейчас пациентка готовится к выписке.