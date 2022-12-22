Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев о снегопаде и метелях

Фото: ГИБДД Кузбасса

Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев об ухудшении погодных условий.

Сегодня в регионе наблюдаются снегопады, метели, усиление ветра, в связи с чем на дорогах возможны снежные заносы, ухудшение видимости, гололедица. Сотрудники ГИБДД рекомендовали автомобилистам по возможности не ездить на личных автомобилях и воспользоваться услугами общественного транспорта. В случае, если за руль сесть необходимо, то нужно двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам также необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части УГИБДД по Кемеровской области 8 (3842) 718-518 или к любому инспектору ГИБДД, находящемуся в поле зрения.